Feuerwehr St. Ingbert : So bleibt der Jahreswechsel mit Raketen und Böllern sicher

So bleibt der Jahreswechsel mit Raketen und Böllern sicher

St Ingbert Die St. Ingberter Feuerwehr hat eine Reihe von Tipps parat, um das private Feuerwerk ohne Gefahren zu zünden.

Durch die angespannte Lage in den Kliniken der Region sind in diesem Jahr die Sicherheitshinweise zu Silvester besonders wichtig. Durch unsachgemäßes Handeln und falsche Gefahreneinschätzung ereignen sich jedes Jahr zahlreiche Unfälle und Brände. Ein Großteil der Einsätze von Feuerwehren und Rettungsdiensten lassen sich auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückführen. Einige Sicherheits-hinweise hat die St. Ingberter Feuerwehr für Freunde von Raketen und Böllern deshalb aufgelistet.

Vor dem Abbrennen von Feuerwerk sollte man sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen. Es sollten nur Feuerwerkskörper mit CE-Kennzeichnung und Registriernummer verwendet werden. Die Feuerwerkskörper sollten nur in der Originalverpackung und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Die Sicherheitshinweise der Gebrauchsanweisung sollten ebenfalls studiert werden. Kinder sollen auf die Gefahren beim Umgang mit Feuerwerkskörpern hingewiesen und die Altersvorschriften eingehalten werden.

Vorsicht bei Tischfeuerwerk und Zimmerfontänen

Alle Artikel, die im Zimmer verwendet werden dürfen, wie zum Beispiel Tischfeuerwerke oder Zimmerfontänen, sollten nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Gegenständen abgebrannt werden. Alle anderen Artikel, insbesondere die der Kategorie F2, dürfen nur im Freien abgebrannt werden.

Feuerwerkskörper, die nicht ausdrücklich gemäß Gebrauchsanweisung in der Hand zu halten sind, wie zum Beispiel Handfontänen oder Bengalfackeln, dürfen während und nach dem Anzünden niemals in der Hand gehalten werden. Knallkörper mit Anzündschnur oder Anzündkopf auf den Boden legen und entzünden. Knallkörper mit Reibekopf werden an der Reibefläche entzündet und auf den Boden gelegt. Anschließend sollte man sich rasch entfernen.