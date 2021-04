Baustelle in St.Ingbert : Behringsstraße wird voll gesperrt

St Ingbert Wegen der Kellermontage für ein Fertighaus ist die Behringstraße in St. Ingbert-Mitte nach der Sperrung in dieser Woche noch einmal am Dienstag, 6., und Mittwoch, 7. April, voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

