Ostergrüsse für St.Ingberts Seniorenheime : „Grüne Neune“ übergibt 313 Oster-Grüße an Seniorenheime

St Ingbert Ostern steht vor der Tür. Angesichts der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen ist dieses wichtige Fest zum zweiten Mal für alle anders, als man es sonst gewohnt ist. Für die Bewohner der vier St. Ingberter Innenstadt-Altenheime wird es jedoch dieses Mal mit Lichtblicken verbunden sein.

Die Menschen im Caritas-Zentrum St. Barbara, in den Awo-Seniorenzentren Fidelis- und Bruder-Konrad-Haus sowie im Mathildenstift haben nämlich von Kindern gemalte Postkarten mit Ostergrüßen erhalten. „Wir hatten nicht mit so vielen Rückmeldungen gerechnet. Am Ende waren es dann über 310 Karten“, freute sich Andrea Martin gegenüber unserer Zeitung über den Erfolg. Die Inhaberin des Kreativ-Cafés „Grüne Neune“ in der Ludwigstraße 8 hatte die Idee zu der Aktion. Gut 50 Kinder von Kunden und Gästen malten Motive wie Hasen, Blumen oder Ostereier als Gruß an die alten Menschen auf die Rückseite der von der „Grünen Neune“ zur Verfügung gestellten Karten. Zuvor waren die Eltern der Kinder dem Facebook-Aufruf gefolgt. Sie holten die kleinen Karten, die sie dann - zusammen mit einem kleinen, hölzernen Osteranhänger - mit dem Nachwuchs bemalten, ab und brachten sie später wieder zurück ins Café. Somit entstanden viele, individuelle Dekorationen und Bilder, die den Senioren die Situation in den Heimen etwas erfreulicher gestalten werden.