Baustellen in St. Ingbert : Behinderungen durch zwei Baustellen

Wegen Tiefbauarbeiten kommt es in der Eisenbahnstraße in Hassel, Höhe Anwesen 53, ab Montag, 4. Oktober, bis Freitag, 29. Oktober, zu kleineren Behinderungen auf dem Gehweg und im Straßenbereich. Die Baustelle mit Fußgängerampel in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach, Höhe Anwesen 159, bleibt noch bis Anfang November.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken