Wald-Führung in St.Ingbert : Wald-Führung mit Förster Krächan

Revierförster Benedikt Krächan bietet Bürgern von St. Ingbert an diesem Montag, 4.Oktober,eine Waldführung an, um über die anstehenden Forstbau-Maßnahmen im Herbst und Winter zu informieren. Was wird der SaarForst wo und wie machen?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trockenschäden/Borkenkäfer/Biotopbäume/Brennholz oder notwendige Baumfällungen werden dabei Themen sein.