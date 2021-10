Unfall in St. Ingbert : Fahranfängerin baut betrunken einen Unfall

St Ingbert Bei einem Verkehrsunfall sind am frühen Samstagmorgen (2. Oktober) in der Ensheimer Straße in St. Ingbert-Mitte zwei Menschen verletzt worden.

Gegen 6.15 Uhr war eine alkoholisierte 20-jährige Fahranfängerin in einen so genannten Sekundenschlaf gefallen und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei fuhr sie zunächst zwei Pfosten auf dem Gehweg um und kollidierte dann mit einem geparkten Pkw. In dem Pkw befand sich ein 57-jähriger Mann, welcher sich gerade in sein Auto gesetzt hatte, um zur Arbeit zu fahren. Durch den Aufprall wurde der Pkw des Mannes auf die gegenüberliegende Straßenseite in eine Hauswand geschleudert. Der Mann wurde hierbei verletzt.