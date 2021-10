In St. Ingbert : Fahranfängerin (20) baut alkoholisiert Unfall – zwei Personen verletzt

In St. Ingbert

St. Ingbert Die Polizei in St. Ingbert wird am frühen Samstagmorgen zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gerufen. Die Ursache ist schnell gefunden.

Eine alkoholisierte Fahranfängerin (20) hat am frühen Samstagmorgen (2. Oktober) gegen 6.15 Uhr in der Ensheimer Straße in St. Ingbert einen Verkehrsunfall verursacht.