Musik für Senioren im Saarpfalz-Kreis : „Musik am Nachmittag“ in zwei Senioreneinrichtungen

Wie schon im vergangenen Jahr wird „Musik am Nachmittag“ mit Jürgen Rabung am Klavier, der Sopranistin Barbara Buhr und dem Klarinettisten Dietrich Fritsche auch diesmal wieder im schattigen „Garten der Sinne“ der DRK-Seniorenresidenz Gersheim stattfinden. Foto: Wolfgang Degott

Homburg/ Gersheim Mit mehreren Konzerten wird jetzt die bereits seit einigen Jahren laufende Konzertreihe „Musik am Nachmittag“ fortgesetzt. So finden Veranstaltungen am Mittwoch, 26. Mai, in der Pro Seniore Residenz „Am Steinhübel“ in Homburg und am kommenden Sonntag, 30. Mai, um 16 Uhr in der DRK-Seniorenresidenz in Gersheim, statt.

