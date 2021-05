Angebot vom Kreisverband St. Ingbert : Neue Fahrzeuge für DRK-Menü-Service

Blieskastel/StIngbert 365 Tage im Jahr beliefern die Autos von Blieskastel aus Menschen im ganzen Bliestal. Da kommen sehr viele Kilometer zusammen.

Der Service des DRK-Kreisverbandes St. Ingbert wird in den Gemeinden Mandelbachtal und Gersheim sowie der Stadt Blieskastel angeboten. „Da kommt an Kilometern einiges zusammen“, hält DRK-Kreisgeschäftsführer Roland Engel fest, der in Blieskastel mit dem DRK-Kreisvorsitzenden Günter Becker drei neue Fahrzeuge übergab. „Das war dringend notwendig, denn die vor acht Jahren gebraucht angeschafften Fahrzeuge haben teilweise über 170 000 Kilometer auf den Rädern“, so Günter Becker vor der ersten Fahrt der DRK-Kräfte und bei der Schlüsselübergabe, stellvertretend für die Fahrerinnen und Fahrer an Hugo Winzent in Blieskastel. Im dortigen Caritas- Altenzentrum St. Josef werden täglich die Speisen gekocht und zusammen mit Tagessuppe und Nachtisch ausgeliefert.

Von Blieskastel aus starten täglich drei DRK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unterschiedlichen Touren und liefern den Kunden ihr Essen aus, meist gewünscht um die gleiche Uhrzeit. In den Häusern werden die Fahrer daher oft schon erwartet. „Die Kunden können jede Woche entscheiden, ob sie das Angebot täglich oder nur an bestimmten Tagen in Anspruch nehmen möchten. Dabei müssen sie selbstverständlich auch an Wochenenden oder an Feiertagen nicht auf ihr Essen verzichten, den geliefert wird an 365 Tagen im Jahr“, ist Roland Engel stolz auf diesen Dienst. „Es gebe auch Kunden, die sich – etwa bedingt durch die Corona-Pandemie – das Essen an die Tür stellen lassen. „Anderen dagegen helfen wir DRK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menüschale zu öffnen und sich an den Tisch zu setzen. Allen Wünschen werden wir da gereicht, jeder soll zu so zu seinem Essen kommen, wie es für ihn am besten ist, wir helfen gerne“, so Hugo Winzent.