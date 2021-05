Auch große Vögel haben ihren eigenen Kopf : Das erste brütende Storchenpaar in Lautzkirchen

Lautzkirchen Neues an der Boiber-Front: Wie Anwohner Heinz Burgdörfer aus der „Au“ dokumentiert hat, ist die Lage am Würzbach derzeit als entspannt zu bezeichnen. Und dies, obwohl wir eine mindestens zweiwöchige nasse Phase hatten..

Aber noch eine weitere Entwicklung gibt es dort kurz vor der Mündung des Würzbachs in die Blies: Etwa 50 bis 70 Meter unterhalb der Würzbachmündung in Richtung Blieskastel, direkt an der Blies, befindet sich derzeit ein bebrütetes Storchennest. Dies ist das erste brütende Storchenpaar in Lautzkirchen. Aber Anwohner und Biber-Experte und -Dokumentator Heinz Burgdörfer hat noch eine andere interessante Beobachtung gemacht. Wie die Anwohner der Straße „In der Au“ mögen auch diese Störche offensichtlich keine Biber. Denn sie haben den Nestrohling, den die VSE vor zirka 15 Jahren gestellt hat, ganz in der Nähe des Biberdamms, verschmäht. Das macht dieses Storchenpaar aus der Sicht der „Auer“ noch sympathischer.