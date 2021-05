Das FSJ in der Natur startet im September. Jetzt anmelden. : Hier in der Natur blühen nicht nur die Kita-Kinder auf

Blieskastel Der Waldkindergarten in Trägerschaft der Stadt Blieskastel sucht zum Herbst dieses Jahres einen Interessenten fürs Freiwillige Soziale Jahr.

In diesem Jahr mit dabei: Laura David, die seit September 2020 ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Biosphären-Waldkindergarten absolviert. Die Frage, was sie in ihrem Freiwilligendienst besonders inspiriert, überrascht oder geprägt hat, beantwortet sie ohne zu zögern: „Die Kinder und die Pädagogik“ . Von anfänglichen Zweifeln war sie laut ihrer Aussage schnell kuriert. „Will ich wirklich bei Wind und Wetter in den Wald? Wäre eine herkömmliche Kita nicht eher etwas für mich?“ hatte sie sich gefragt. Die Antwort ist zwischenzeitlich ganz klar: „Ja, will ich und nein, wäre es wohl nicht. Jeden Tag erleben wir den Wald und die Natur neu und anders und dabei springt einem die Lebensfreude der Kinder förmlich entgegen. Da die Kinder viel im kreativen Spiel lernen und handeln, sind sie selbst es, die mich nahezu jeden Tag überraschen oder inspirieren.“ Das kindliche Gehirn funktioniere so anders als das von Erwachsenen und ihre Sichtweise sei für sie oft schon unvorstellbar, da sie so einfach ist. „Kinder leben durch ihre Fantasie und spielen mit dem, was sie haben. Da wir nur wenige Materialien mit in den Wald nehmen, bedienen Kinder sich ihrer Fantasie und dem, was der Wald ihnen zu bieten hat. So wurden beispielsweise auch schon Elefanten aus Stöckchen und Eicheln auf den Boden gelegt, wodurch sich auch das Denken der Erwachsenen schon oft verändert hat, da uns vor Augen geführt wird, was alles möglich ist, wenn man nur daran glaubt.“