Wie groß ist der Schaden im Flüsschen? : Untersuchungen nach Verschmutzung der Bickenalb

Helmut Wolf, langjähriger Vorsitzender des ASV Mittelbach, und sein Sohn Markus Wolf, Wasserwart beim ASV, schauen besorgt auf die Bickenalb. Sie stehen an dem Abschnitt, an dem der saarländische Teil des Baches (bei Altheim) endet und der pfälzische Abschnitt (nahe Mittelbach) beginnt. Am Montag trieben dort Dutzende toter Fische an der Oberfläche. Die beiden Angler fürchten, dass das Fischsterben in den nächsten Tagen noch zunehmen könnte. Foto: Mathias Schneck

Blieskastel/Gersheim Das Fischsterben blieb „mit hoher Wahrscheinlichkeit auf wenige Bachkilometer beschränkt“, heißt es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Nach der Umweltverschmutzung in der Bickenalb (wir berichteten überregional) machen sich Experten Gedanken darum, wie man schnellstmöglich den Fluss renaturieren kann. Das Saar-Umweltministerium und der Saarländische Fischereiverband führen dazu gemeinsam Untersuchungen durch. „Verursacher der Verunreinigung ist, wie bereits gesagt, offenbar ein landwirtschaftlicher Betrieb unterhalb der Kläranlage Ersching-Guederkirchen im nahen Frankreich. Ein Defekt am Schwimmer des Gülle-Lagers hat nach Polizeiangaben dazu geführt, dass die Brühe in die Bickenalb geflossen ist, wobei keine Aussagen zur Menge der Gülle getroffen wurde“, erklärte Ministeriumssprecherin Sabine Schorr am Montag. Die Polizei Homburg habe die Kollegen in Frankreich kontaktiert und Ermittlungen angestoßen. Gleiches teilte Max Karbach von der Gemeinde Gersheim mit, die ebenfalls die französische Nachbargemeinde angerufen habe und auf eine grenzüberschreitende Strafverfolgung bestehe, sofern sich „Absicht oder Fahrlässigkeit“ nachweisen lassen.

Lesen Sie auch Unsere Serie Naturdenkmäler im Landkreis Saarlouis : Über diese Bäume ist nur wenig bekannt

Das Landesamt für Umwelt- und Verbraucherschutz testet momentan die Gewässergüte der Bickenalb. Nach Angabe des Ministeriums seien an mehreren Stellen Messungen vorgenommen und Wasserproben genommen worden, die das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) schon am Freitag dem Labor übergeben habe. Mit den Ergebnissen könne man in 14 Tagen rechnen. „Zum Zeitpunkt der Probenahme war die Schadstoffwelle offenbar bereits durchgeflossen, denn die Vor-Ort-Parameter, insbesondere Sauerstoff, pH-Wert, Leitfähigkeit aber auch Temperatur, waren in einem für die Bickenalb typischen Bereich, der Sauerstoff um 100 Prozent gesättigt“, sagte Schorr am Montagabend. Im Bereich Peppenkum habe die Kollegin des LUA mehrere tote Fische gesehen, wobei die Angler und die Feuerwehr von toten Fischen auf zwei Kilometern Flußlänge berichtet hätten. „In Altheim, rund vier Kilometer unterhalb Peppenkum, wurden im Bach keine toten Fische entdeckt, aber auch keine lebenden. Die Wasserwerte waren hier unauffällig.“

Über Altheim berichtet Angler Holger Schmitt, dass dort aber ebenfalls eimerweise verendete Fische aus der Bickenalb gefischt worden seien. Als gutes Zeichen bewertet das Ministerium, dass das LUA an der Landesgrenze am Aschbacher Hof „lebende Fischbrut in großer Zahl“ beobachtet habe. Auch hier seien die Wasserwerte im Normbereich gewesen.

Angesichts dieser Zahlen muss man von mindestens fünf Kilometern biologisch toter Flußstrecke ausgehen. Das LUA beobachte diese Strecke jetzt aufmerksam. „An drei Probenstellen im gesamten Verlauf der saarländischen Bickenalb wurden Wasserproben entnommen, diese werden auf insgesamt etwa 40 Inhaltsstoffe, darunter alle Nährstoffe und zahlreiche Metalle und Salze, untersucht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fischsterben mit hoher Wahrscheinlichkeit auf wenige Bachkilometer beschränkt blieb, der Grenzbereich zu Rheinland-Pfalz scheint nicht oder nur wenig betroffen, so dass eine Gefährdung des Unterlaufs der Bickenalb oder gar des Hornbachs ausgeschlossen werden kann“, berichtete das LUA auf Anfrage unserer Zeitung. Weitere Maßnahmen würden in dieser Woche beginnen.