Antrag der Linken wurde abgelehnt : Keine Resolution gegen Fluglärm im Stadtrat Homburg

Homburg Der Homburger Stadtrat hat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag einen Antrag der Linken-Fraktion abgelehnt, in Sachen Fluglärmbekämpfung den Schulterschluss mit Städten wie Bexbach oder Kaiserslautern zu suchen, die besonders stark vom Krach der US-Militärjets betroffen sind.