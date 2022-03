Sammlung in Ommersheim : Verein sammelt Hilfsgüter für Ukraine-Flüchtlinge

Ommersheim Seit Jahren kümmert sich der Verein Saarländischen Kinderhilfe – Leben nach Tschernobyl“ um Kinder in Weißrussland. Jetzt wird ein Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze zusammengestellt.

Der Verein bittet um Baby-Nahrung, Pampers für Kinder, „trockene“ Lebensmittel, die nicht schnell verderben, Obst- und Gemüsekonserven, aber auch Wasser in Plastikflaschen, Hygiene- und Körperpflegemittel, Wolldecken und Schlafsäcke oder Verbandsmaterial. Die Sachen können am Freitag, 18. März, von 15 bis 19 Uhr oder am Samstag, 19. März, von 11 bis 16 Uhr in Ommersheim an der Lagerhalle neben der Firma Nomis in der Pfaffental-Straße 78a abgegeben werden. Kleiderspenden werden nicht angenommen. Spender sollen Art und Umfang der Spenden vorab mitteilen unter herbert.keilbach@gmx.de.