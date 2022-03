Feuerwehr Bliesmengen-Bolchen : Feuerwehr tagt in der Bliestalhalle

(ott) Die Feuerwehr Bliesmengen-Bochen veranstaltet am Samstag, 5. März, um 18.30 Uhr ihre Jahresversammlung wegen der Corona-Auflagen in der Bliestalhalle anstatt im Feuerwehrgerätehaus. Unter anderem werden Jugendfeuerwehrmitglieder in die aktive Wehrübernommen.