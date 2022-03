Kabarett in Mandelbachtal : Ingolf Lück kommt „Sehr erfreut!“ in den Festsaal Niederländer

Comedian Ingolf Lück kommt im September in den Saal Niederländer in Ormesheim. Foto: Enrico Meyer

Ormesheim Ingolf Lück kommt am Samstag, 24. September, in den Festsaal Niederländer in Ormesheim. Lück ist einer der bekanntesten Entertainer im deutschsprachigen Raum. Er ist Schauspieler, Regisseur und als Comedian sowohl im Fernsehen als auch auf allen großen deutschen Bühnen zuhause.

Nun ist es dem Verkehrsverein Mandelbachtal gelungen, ihn in diesem Jahr für ein Gastspiel in der kleinen Gemeinde Mandelbachtal zu gewinnen. Am Samstag, 24. September, ist er um 20 Uhr mit seiner One-Man-Show „Sehr erfreut!“ auf der Bühne im Festsaal Niederländer in Ormesheim zu Gast.

Charmant, aber direkt seziert er eine Welt, die sich so schnell dreht, dass es sich manchmal lohnt, einfach stehen zu bleiben, sich umzuschauen und auf die nächste Bahn zu warten. Dabei widmet er sich den großen wie auch den nicht ganz so drängenden Fragen dieser Zeit.

Warum muss zum Beispiel Bio immer so klingen, als ob man dafür erst mit dem Kiffen anfangen muss? Wieso gibt es am Ende von Rolltreppen eigentlich keine Falltüren? Und wie soll man sich verhalten, wenn man ein 50-Cent-Stück im Döner findet, oder die eigene Tochter plötzlich den Veith mitbringt? Nach mehr als 30 Jahren Erfanrung in Shows und auf der Bühne weiß der frühere Wochenshow-Moderator und „Let‘s Dance“-Sieger Ingolf Lück den richtigen Rat.

Die Veranstaltung findet im Rahmen einer neuen Eventreihe „Mandelbachtaler Comedyperlen“ des Verkehrsvereins Mandelbachtal statt, in der die besten Comediens Deutschlands in die Bliestal-Gemeinde kommen sollen.