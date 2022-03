Vereine in Ommersheim : Vereine tagen in der Saarpfalzhalle

(red) Am Sonntag, 6. März, lädt Ortsvorsteherin Carolin Usner-Reinhard um 10 Uhr Vertreter aller Ommersheimer Vereine in den Vereinsraum der Saarpfalzhalle ein. Nachdem nun schon zwei Jahre das Dorffest pandemiebedingt ausfallen musste, soll vornehmlich darüber gesprochen werden, wie es in diesem Jahr nun weiter gehen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken