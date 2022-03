Flüchtlinge in Niedergailbach : Auch Niedergailbach begrüßt Flüchtlinge aus der Ukraine

Niedergailbach Der grausame Krieg in der Ukraine treibt eine gewaltige Zahl Menschen in die Flucht. Auch in Niedergailbach sind am Donnerstag vergangener Woche Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Die 35-jährige Katharina Doyle ist mit ihrer gleichaltrigen Schwägerin Irina Paschkewitsch und deren 5- und 13-jährigen Töchtern nach einer Fünftagesfahrt mit dem Pkw übermüdet und erschöpft an der deutsch-französischen Grenze in Niedergailbach eingetroffen.

Vorübergehend haben die vier Ukrainerinnen bei der aus Weißrussland stammenden Tatjana Sysa, die seit dreieinhalb Jahren in ihrem Niedergailbacher Eigenheim wohnt, Unterkunft gefunden. Katharina Doyle, die die Cousine von Tatjana Sysa ist, kommt aus der ukrainischen Seehafenstadt Cherson. Von dort flüchtete sie zunächst vor den russischen Bombenangriffen mit ihrem Auto zu ihren Eltern in die rund 600 Kilometer entfernte Hauptstadt Kiew. Mit ihrer Schwägerin Irina Paschkewitsch und deren beiden Kindern ging die Flucht von dort aus weiter Richtung polnische Grenze. Glück im Unglück hatten sie bei der Autofahrt in der Nähe von Kiew, als ein neben ihnen fahrender Pkw von einem russischen Geschoss getroffen wurde. Dabei wurde auch ihr Auto leicht beschädigt. Nach einer dreitägigen Flucht durch ihr Heimatland erreichten die vier glücklicherweise die polnische Grenze. Von hieraus ging es in einer Zweitagesfahrt ins Saarland.