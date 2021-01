Service in Homburg : Die Weihnachtsbäume werden abgeholt

Homburg Alle Homburger Stadtteile werden angefahren, die Bäume müssen aber rechtzeitig ab dem 11. Januar an der Sammelstelle liegen.

Die Stadtverwaltung Homburg weist darauf hin, dass auch 2021 die nicht mehr benötigten Christbäume kostenlos abgeholt und entsorgt werden. Dazu müssen die Bäume unbedingt von sämtlichem Schmuck befreit und rechtzeitig an einer der nachfolgend genannten Sammelstellen abgelegt werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Nahezu in allen Stadtteilen sind wie in jedem Jahr einzelne oder sogar mehrere Sammelstellen vorgesehen. Die unentgeltliche Abfuhr erfolgt ab Montag, 11. Januar. Die Bäume sollten an diesem Tag bis 6 Uhr bereitgelegt werden. Aus technischen Gründen wird sich die Abfuhr der Bäume mehrere Tage hinziehen, sodass nicht alle Stellen bereits ab dem 11. Januar angefahren werden, heißt es weiter. Folgende Sammelstellen gibt es: