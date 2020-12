Unfall in Schmelz : 13-Jähriger von Auto angefahren

Schmelz In Schmelz hat eine 63-jährige Autofahrerin einen 13-jährigen Jungen angefahren.

Beim Überqueren einer Fußgängerampel mit seinem Fahrrad ist am Dienstagabend in Schmelz ein 13-jähriger Junge verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, passierte der Unfall um 18.08 Uhr in der Hüttersdorfer Straße, als eine 63-jährige Autofahrerin aus dem Raum Schmelz mit ihm kollidierte. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und alarmierte den Rettungsdienst. Der Junge kam laut Polizei mit Prellungen an Bein, Kopf und Becken in ein Krankenhaus in Saarbrücken.