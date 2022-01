Sachbeschädigung : Vandalen in der Innenstadt

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg In der Zeit vom Freitag, 19.15 Uhr, bis Samstag, gegen 8.45 Uhr wurden an der Corona-Teststation am Forum in Homburg von einem bislang unbekannten Täter die Zeltplanen zerstört. Mehrere kreisförmige Teile wurden aus den Planen herausgeschnitten.

Es entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor.

Außerdem wurdem am späten Samstagabend eine zur Uhlandstraße hin gelegene Notausgangstür aus Glas am Saarpfalz-Center von einem bislang unbekannten Täter augenscheinlich mutwillig beschädigt. Zuvor wurde das Sichtfeld einer hinter einem Fenster befindlichen Überwachungskamera mit einer weißen Klebefolie abgeklebt.