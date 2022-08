Wegen Konzerte in der Innenstadt von Homburg : Talstraße wird wegen Musik-Events komplett gesperrt

Fürs Klassik-Open-Air Mitte August wird auf dem Christian-Weber-Platz wieder eine große Bühne aufgebaut. Über das Wochenende wird die Talstraße gesperrt. Foto: Jürgen Kruthoff/Stadt Homburg Foto: Jürgen Kruthoff/Stadt Homburg

Homburg Aufgrund der bereits mehrfach angekündigten musikalischen Großveranstaltungen über das bevorstehende und verlängerte Wochenende (siehe auch Seite C 3) gibt es Änderungen in der Verkehrssituation rund um den Christian-Weber-Platz in der Homburger Innenstadt.