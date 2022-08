Baustelle in zentraler Straße Zweibrückens : Alte Ixheimer Straße: Sperrung erneut verlängert

Zweibrücken Die Stadt hat den Antrag noch am selben Tag genehmigt.

Die Alte Ixheimer Straße muss wegen des komplizierten Abrisses des ehemaligen Gaststätte-Kronprinz-Gebäudes noch einen Monat länger für den Durchgangsverkehr geschlossen bleiben. Das hat die Zweibrücker Stadtverwaltung am späten Dienstagnachmittag wie folgt mitgeteilt: „Ein Verlängerungsantrag bezüglich der Sperrung der Alten Ixheimer Straße ist am 08.08.2022 via E-Mail der Verwaltung zugegangen. Der Bauherr hat die Verlängerung der Straßensperrung bis zum 09.09.2022 beantragt. Diesem Antrag wird die Verwaltung nach Rücksprache mit dem städtischen Bauamt aufgrund der immer noch herrschenden Gefährdung des öffentlichen Raums (Standfestigkeit der Gebäude) stattgeben. Dies wird weiterhin mit der Auflage geschehen, die Abrissarbeiten so zu forcieren, dass die Sperrung bereits vor dem Ende des Beantragungszeitraums aufgehoben werden kann.“