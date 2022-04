Umfirmierung : Real-Markt in Erbach ist jetzt Kaufland – was Kunden wissen müssen (mit Bildergalerie)

Foto: Thomas Lohnes 11 Bilder Real-Markt in Homburg-Erbach ist jetzt Kaufland – so lief die Eröffnung

Erbach Am 27. April ist die neue „Kaufland“-Filiale in der Robert-Bosch-Straße im Homburger Stadtteil Erbach eröffnet worden. Was Kunden erwartet.

Der Lebensmittelhändler integriert am 27. April den bisherigen „Real“-Markt, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kaufland eine neue berufliche Perspektive erhalten. „Die Kunden dürfen sich auf einen modernen Verbrauchermarkt mit einem umfangreichen Sortiment an Lebensmitteln und vielfältigen Produkten für den täglichen Bedarf freuen“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Der Fokus liege dabei auf den Frische-Abteilungen für Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren sowie auf den ansprechenden Frischetheken für Fleisch und Antipasti.

Am Samstag, 23. April, hatte der bisherige „Real“-Markt noch einmal bis 16 Uhr geöffnet, am Montag und Dienstag blieb das Haus geschlossen. Dann wurde er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wurde umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht. Ab Mittwoch ist die Filiale auf das Kaufland-Konzept umgebaut. Die Modernisierungsmaßnahmen werden bei laufendem Betrieb durchgeführt. Der Markt wird montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet sein.