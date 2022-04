Erinnerungen an den Krieg : Zu Unrecht vergessen: Boris aus Mariupol

Die ukrainische Hafenstadt Mariupol ist aktuell schwer vom Krieg gezeichnet. Ein junger Mann aus Mariupol starb bereits im Jahr 1944 in Bexbach als Zwangsarbeiter. Foto: dpa/Mstyslav Chernov

Bexbach Es ist Krieg in der Ukraine. Dieser Umstand hat den Theologen und Heimathistoriker Hans-Josef Britz auf den Plan gerufen. Er erinnert in diesem Artikel an russische und ukrainische Zwangsarbeiter in der ehemaligen Falzziegelfabrik in Bexbach. Und an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die bis heute nicht aufgearbeitet worden sind.