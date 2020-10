Sachbeschädigung : Haustür in Homburg-Jägersburg beschädigt

Haustür in Homburg-Jägersburg beschädigt

(red) In der Nacht von Donnerstag, 24. September 18.30 Uhr, auf Freitag, 25. September 8 Uhr, wurde in der Saar-Pfalz-Straße in Homburg-Jägersburg die Hauseingangstür eines Wohnhauses mit integrierter Arztpraxis beschädigt.