Gemeinsamer Antrag im Saarpfalz-Kreis : Kreis-Gesundheitsamt soll verstärkt werden

Homburg SPD-, CDU- und Grüne fordern für den Kampf gegen Pandemie mehr Personal. Das Land soll dafür zahlen.

Um die Corona-Pandemie im Griff zu halten und einen zweiten Lockdown zu verhindern, hat der Kreis und vor allem sein Gesundheitsamt seit Monaten jede Menge zu tun. Landrat Theophil Gallo (SPD) hatte schon im Mai Hilfen von Land und Bund gefordert und erklärt, eine einmalige Finanzierungshilfe von 150 000 Euro, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sie damals in Aussicht gestellt hatte, reiche nicht aus. Die Verantwortung für Schritte in der Pandemie auf die Landkreise zu verlagern, werde „weitergehende organisatorische, finanzielle und personelle Konsequenzen haben“.

Jetzt springt der Kreistag des Saarpfalz-Kreises Gallo bei. Für die Sitzung am Montag, 5. Oktober, im großen Sitzungsaal im Forum, haben SPD-, CDU- und Grünen-Fraktion gemeinsam einen Antrag gestellt zur „Optimierung des Katastrophen- und Krisenmanagements im Saarpfalz-Kreis und Personelle Verstärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes“.

Darin heißt es: „Wir fordern die saarländische Landesregierung auf, die notwendigen Finanzmittel bereitzustellen, um zusätzliche Stellen für das Gesundheitsamt im Stellenplan bereitstellen zu können. Der Kreistag erkenne die besonderen Leistungen an, die gerade in der Corona Zeit von den Mitarbeitern des öffentlichen Gesundheitsdienstes erbracht wurden und werden und sehe die Notwendigkeit einer personellen Verstärkung als unerlässlich an. Man begrüße „ausdrücklich, dass sich Gesundheitsminister von Bund und Ländern unter Beteiligung der kommunalen Spitzen-verbände auf konkrete Maßnahmen für den Öffentlichen Gesundheitsdienst geeinigt haben“. Diese gelte es jetzt „zügig umzusetzen und die öffentlichen Gesundheitsämter vor Ort personell zu verstärken“. „Wir wollen n der Kreisverwaltung eine weitere Optimierung des Krisenmanagements und des Katastrophenschutzes erreichen“, sagt SPD-Fraktionschef Esra Limbacher dazu.