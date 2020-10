Unglück geschah am 14.September 2019 in Bruchhof : Frau nach tödlichem Unfall verurteilt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Exklusiv Homburg/St. Ingbert Das Amtsgericht St. Ingbert hat am Donnerstag nach einem tödlich verlaufenen Unfall eine Frau zu 5400 Euro Geldstrafe verurteilt. Es ging um ein Unglück, das sich am Samstag, 14. September 2019, 20 Uhr, auf der Kaiserslauterer Straße in Bruchhof (L 119) abgespielt hatte.