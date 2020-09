Fußball-Oberliga : Torwart Vogel rettet dem FSV einen Punkt

Jägersburg Der FSV Jägersburg hat in der Fußball Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Unentschieden gegen Mechtersheim gespielt. Weil der Gegner spät eine Doppelchance vergab, blieb der Aufsteiger zum ersten Mal ohne Gegentor.

„Am Ende können wir durchaus mit dem Punktgewinn leben“, fasst Jägersburgs Trainer Tim Harenberg die Geschehnisse in der Partie seines FSV gegen den TuS Mechtersheim in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Süd zusammen. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge spielte der Liga-Neuling erstmals Unentschieden und blieb beim 0:0 auch erstmals in dieser Saison ohne Gegentor.