Antike Spuren erwandern : Herbstwanderung zu den Kelten

Homburg/Reinheim Das Interesse an archäologischen Ausflügen im Saarpfalz-Kreis ist groß. Deshalb wird eine Wanderung wiederholt.

Nach dem Motto „carpe diem“ (Nutze den Tag), führt erneut eine leichte Tageswanderung am Samstag, 24. Oktober, auf den Spuren der Kelten und Römer im Bliesgau rund um den Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. Aufgrund der hohen Nachfrage hat sich die Saarpfalz-Touristik dazu entschlossen den Gästen auf der Warteliste einen Zusatztermin am 24. Oktober anzubieten.

Kein Wunder, denn im Sommer gab es wegen Corona leider nicht das übliche Angebot an archäologischen und an die Antike angelehnten Festen, die sich immer großer Beliebtheit erfreuen. Das Bedürfnis, diesen Verlust wenigstens durch eine schöne Wanderung mit geschichtlichen Erläuterungen zu kompensieren, ist verständlicherweise groß.

Der gewählte Routenverlauf durch das Biosphärenreservat Bliesgau verdeutlicht den Teilnehmern, warum die Kelten und Römer sich hier niedergelassen haben und wie diese Landschaft von ihnen geprägt wurde. Die Gruppe wandert über verschiedene Aussichtspunkte durch eine wildromantische Waldklamm und erfährt auch etwas über römische Straßen in der Antike. Bei einer Ölverkostung in der Jungholzhütte Bebelsheim werden das „Gold“ sowie das Öl der Kelten probiert und die Gruppe wandert gestärkt und voller neuer Eindrücke weiter zum Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim.

Abschließend wird der Tag mit einem römischen Drei-Gänge-Menü in der Römischen Taverne gemütlich zu Ende gebracht. Die Wandergruppe wird von dem Gästeführer Bartlin Schöpflin begleitet, er ist staatl. geprüfter Tiroler Bergwanderführer, hat einen Master in Klassischer Archäologie und das Genuss(!)-wandern in geschichtsträchtiger Kulturlandschaft ist seine große Leidenschaft.

Der Preis für die komplette Tour inkl. Verkostung beläuft sich auf 47 Euro pro Person. Start der Tour ist um 9.30 Uhr am Infocenter des Europäischen Kulturparks in Reinheim und Ende der Tour gegen 16 Uhr. Wenn Teilnehmer mit dem Bus anreisen möchten, so bietet sich der Biosphärenbus 501 an, der direkt am Kulturpark in Reinheim hält. Es gelten folgende Corona-Hygienehinweise: Die Teilnehmer sollten momentan beachten, dass sie zum eigenen Schutz eine Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine Handdesinfektion mitführen. Außerdem muss auf den Mindestabstand von 1,5 Meter zu fremden Personen geachtet werden. Die konkreten Hygienehinweise werden bei Anmeldung mitgeteilt.