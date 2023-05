Homburg Malen gehört für sie zum Alltag

Etwa 80 Ölgemälde in den Größen von 30 mal 30 Zentimetern bis zu 120 mal 80 Zentimeter sind im Laufe der Zeit entstanden. Zudem hat sie ihr umfangreiches Portfolio mit zahllosen Aquarellzeichnungen gefüllt. Diese Zeichnungen bilden Pflanzen in wissenschaftlicher Genauigkeit ab, etwa so, wie sie Naturforscher in früheren Jahrhunderten nach ihren Expeditionen mit nach Hause brachten. Eine besondere Malschule hat Olga Reichold nie besucht. Sie bezeichnet sich als Autodidaktin und ein späteres Studium an einer Kunsthochschule scheint nicht ausgeschlossen.