Tag der offenen Tür Drei auf einen Streich am Johanneum

Aktuell bieten die weiterführenden Schulen ihre Tage der offenen Tür an. Damit soll den derzeitigen Viertklässlern aus Homburg und der Umgebung die Möglichkeit geboten werden, zusammen mit ihren Eltern die für sie ab Sommer am besten passende Schule auszuwählen. Das Johanneum in Homburg bot sogar drei Infonachmittage an: am 30. November, 1. Dezember und noch einmal am 4. Dezember.