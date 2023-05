Genügt das Reservat den Ansprüchen? Biosphäre Bliesgau eine „Mogelpackung“? Das sagt Landrat Theophil Gallo dazu

Serie | Homburg/St Ingbert · Die Grünen in St. Ingbert bezeichnen die Biosphäre Bliesgau als „Mogelpackung“. Vieles von dem was man sich mit dem Reservat vorgenommen habe, komme nur langsam voran. Was Landrat und Verbandsvorsteher Theophil Gallo dazu sagt.

28.05.2023, 18:00 Uhr

Foto: Eike Dubois/phormat.de

Von Michael Beer Redakteur, Lokalteil St. Ingbert

Das Biosphärenreservat Bliesgau steckt mitten in seiner zweiten Dekade. Auf Kritik zu dem, was unter diesem Label jenseits des klangvollen Namens tatsächlich umgesetzt wird, reagiert Theophil Gallo insbesondere mit zwei Feststellungen. Erstens: Die Menschen haben das Projekt angenommen. Zweitens: Das Unesco-Kommitee hat der Region gute Arbeit bescheinigt und die zweite Dekade bestätigt.