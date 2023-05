„Eine Frau sieht blau“ in Palma Homburgerin Julia Johannsen stellt jetzt auf Mallorca aus

Diesmal allerdings gingen die Arbeiten auf eine richtig lange Reise: nach Palma de Mallorca. Denn sie werden erstmals auf der Balearen-Insel in einer eigenen Ausstellung zu sehen sein. Die Vernissage zu diesem „aufregenden Projekt“ ist am Pfingstsonntag, 28. Mai, 18 Uhr. „Eine Frau sieht blau“ ist dann in den Räumen an der Plaza Navegacio in St. Catalina zu sehen, einem Stadtviertel von Palma de Mallorca.