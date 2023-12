CJD Homburg Ein kleines, aber schmuckes Dorf

Vorweihnachtliche Atmosphäre bot der 22. Adventsmarkt in der Aula der Ausbildungs- und Berufsausbildungseinrichtung des Christlichen Jugenddorfes Deutschland (CJD) in Schwarzenbach zwei Tage vor dem ersten Advent. Viele Stände mit ihren unterschiedlichsten Angeboten verwandelten die Aula des Gemeinschaftszentrums des CJD Homburg in ein kleines, aber schmuckes Weihnachtsdorf.