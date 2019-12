Verkehrsregeln : Der Weg zur Kirkeler Burgweynacht

Kirkel Die Kirkeler Burgweynacht ist ein Opfer ihres eigenen Erfolges geworden, denn inzwischen pilgern Besucher aus dem ganzen Südwesten auf diesen romantischen Weihnachtsmarkt und verstopfen die Straßen, was wiederum den Anwohnern auf die Nerven geht.

Die erlaubten Parkplätze sind ausgeschildert: Marktplatz an der Wielandstraße, an der Burghalle und dem Naturfreibad, am Naturfreundehaus im Limbacher Weg, auf dem Mitfahrer-Parkplatz am Bahnhof und am Friedhof,