Vorfall auf dem Supermarktparkplatz : 80 Zentimeter langer Kratzer im Lack

Ein Auto ist in Erbach auf einem Supermarktparkplatz zerkratzt worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erbach Ein schwarzer Ford Kuga, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Berliner Straße in Erbach geparkt war, ist am Samstag, 7. Dezember, zwischen 16 und 20.15 Uhr, hinten rechts am Kotflügel zerkratzt worden.

Es sei an dem Auto ein etwa 80 Zentimeter langer Kratzer zu sehen gewesen, so die Polizei weiter.