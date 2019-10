Sturmschaden besteht seit März : Auferstehungskirche Reiskirchen wartet auf Reparatur

Reiskirchen Das Dach des Reiskircher Gotteshauses ist auch sieben Monate nach dem Sturmschaden noch nicht repariert. Verhandlungen mit der Versicherung über das Ob und Wie einer Instandsetzung ziehen sich offenbar hin. Ob alle Arbeiten dieses Jahr noch durchgeführt werden können, erscheint zweifelhaft.

Zur Erinnerung: Am 10. März war Sturm Eberhard über die Region gefegt, hatte Bäume entwurzelt, Dachziegel heruntergeweht, Strommasten, Zäune und einen Hochsitz umgeworfen. Und in Reiskirchen das Blechdach der Aufersetehungskirche auf einer Fläche von 15 bis 20 Quadratmetern aufgehebelt und umgefaltet. Die Teerbahnen darunter waren weg, es klaffte ein großes Loch im Dach. So weit stellte sich die Situation gleich nach dem Sturm dar. Die alle 14 Tage dort stattfindenden Gottesdienste im Gebäude wurden abgesagt und in die Kirche St. Andreas verlagert.