Polizei sucht Zeugen : Erschossene Katze in Oberwürzbach gefunden

St. Ingbert Schreckensfund in Oberwürzbach: Auf einem Parkplatz hat eine Frau eine erschossene Katze gefunden.

Unbekannte haben in St.Ingbert-Oberwürzbach eine Katze erschossen. Die Nachricht, die auf Facebook mitsamt Foto kursiert, bestätigte die Polizei in Homburg auf SZ-Anfrage.

Demnach sei die Nachricht über den Schreckensfund auf einem Parkplatz in der Ommersheimer Straße bereits am 1. Januar im sozialen Netzwerk verbreitet worden, so die Polizei. Die Zeugin habe davon gelesen und habe das tote Tier am 2. Januar zum Tierarzt gebracht. Dieser habe die Katze geröngt und dabei das Projektil im Unterkiefer des Tieres gefunden. Um welche Art von Waffe es sich dabei handelt, sei nicht klar. Es werde jetzt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.