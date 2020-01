Beigeordnete in St. Ingbert : Das Gemeinschaftsgefühl der St. Ingberter stärken

Die städtische Musikschule ist für Albrecht Hauck ein sehr wichtiger weicher Standortfaktor. Foto: Elmar Müller

St. Ingbert Albrecht Hauck ist neuer Beigeordneter für Vereine, Sport, Demographie, Tourismus und Kultur in St. Ingbert.

Vereine, Sport, Demographie, Tourismus und Kultur: Das sind Geschäftszweige, um die sich künftig der Beigeordnete Albrecht Hauck von der Familien-Partei kümmern soll. Der 64-jährige Bankkaufmann engagiert sich politisch, weil er seinen Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte und sichere Zukunft hinterlassen will. Seine Aufgabe als Beigeordneter begreift er als Dienstleister und Vermittler zwischen dem Stadtrat – der politischen Seite – und der Verwaltung, die als ausführende Seite fungiert.

In einem ersten Schritt will sich Albrecht Hauck mit den Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitern aus seinem Geschäftszweig austauschen. Hauck: „Derartige Gespräche möchte ich regelmäßig führen. Außerdem stelle ich mir Jour-fix-Runden der Beigeordneten mit dem OB vor.“ Kurzfristig will der 64-Jährige das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt verbessern. „Denn“, so sagt Albrecht Hauck, „in unserer heutigen schnelllebigen digitalen Zeit geht dieses Gefühl immer mehr verloren.“

Um diesem Trend entgegenzuwirken will Hauck Räume schaffen für Bürger- oder Nachbarschaftsoasen und dabei die jeweiligen Bürger miteinbeziehen in Form von gegenseitiger Hilfe. Hauck: „Das könnte so aussehen, dass die Stadt Material zur Verfügung stellt und die Bürger die Arbeitskraft, um Projekte zu realisieren.“ Konkret nennt er: „Für städtische Orte wie die Pfuhl- oder die Fideliswiese wird von der Stadt Material für Bänke und Tische gestellt, die Nachbarschaft trifft sich zu Arbeitseinsätzen, um alles zusammenbauen und um die Anlage zu pflegen.“ So könne mit kleinem Geld ein großer Mehrwert generiert werden. Das Konzept will er in allen Stadtteilen realisieren.

Mittelfristig will der 64-Jährige das vom alten Rat verabschiedete Tourismuskonzept mit Leben erfüllen – sprich umsetzen. Hauck denkt dabei unter anderem an die Fertigstellung der Gustav-Clauss-Anlage als „Stadtgarten“ und die Wiederherstellung des Elstersteinparks als „grüne Lunge“. Als wichtigen weichen Standortfaktor für St. Ingbert erachtet Albrecht Hauck die Musikschule. Er will sich dafür einsetzen, dass im Zuge der Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Ludwigschule ein zentraler Standort für die Musikschule hergerichtet wird. Wichtig ist für Hauck auch, dass das kulturelle Leben, ob in den Vereinen oder in Form von Veranstaltungen, nicht vernachlässigt wird. Damit die Qualität erhalten bleibt und nicht am Ende dem Rotstift zum Opfer fällt, möchte er gemeinsam mit den Akteuren eine Stärke-Schwäche-Analyse der bisher angebotenen Veranstaltungen durchführen und gegebenenfalls ein verändertes Marketing oder ergänzende Nischen erarbeiten.

Info Bankkaufmann und Familienmensch Albrecht Hauck ist gebürtiger St. Ingberter. Er ist 64 Jahre alt und Bankkaufmann von Beruf. Seit 44 Jahren ist er mit Ehefrau Monika verheiratet. Die beiden haben vier Kinder und neun Enkel. Hauck ist Gründungsmitglied der Familien-Partei Deutschlands. Seit 2009 sitzt er im St. Ingberter Stadtrat. Dort ist er Sprecher der Familien-Partei im Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie im Kultur-, Bildungs-, Sozial- und Tourismusausschuss. Zudem ist Albrecht Hauck Mitglied der Personaleinstellungskommission.

Hauck: „Das überall geschätzte St. Ingberter Kulturprogramm soll dadurch für ein breiteres Publikum geöffnet werden.“ Längerfristig will der Politiker der Familien-Partei leer stehende Wohnungen in Häusern älterer und alleinstehender Menschen wieder beleben. Unter dem Stichwort „Mieten gegen Hilfe“ möchte er eine „Win-Win-Situation“ schaffen. Auf der einen Seite könnten Ältere in der gewohnten Umgebung weiter ein selbstbestimmtes Leben führen und auf der anderen Seite junge Leute dafür sorgen, dass Wohnviertel nicht überaltern.