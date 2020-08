Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in der Florianstraße

Am vergangenen Donnerstag, 13. August, ist es zwischen 9 und 9.10 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in der Florianstraße in Blieskastel-Mitte zu einer Unfalflucht gekommen. Ein silberfarbener Mercedes der E-Klasse, der dort zum Parken abgestellt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug, offenbar beim Ein- oder Ausparken vorne rechts an der Stoßstange und am Radlauf beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Jetzt sucht die Polizei mögliche Zeugen des Vorfalls.