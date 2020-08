Corona-Erkrankte : Seit Freitag vier neue Covid-19-Infizierte im Saarpfalz-Kreis

23.03.2020, Bayern, München: Eine Mitarbeiterin am Institut für Virologie der technischen Universität München (TUM) pipettiert in einem Labor einen Ansatz zum Proteinnachweis (ELISA). Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sven Hoppe

Homburg Über das Wochenende meldet das Gesundheitsamt weitere vier neue an Covid-19 infizierte Personen im Saarpfalz-Kreis. Am Samstag und Sonntag wurden zwei Menschen in St. Ingbert als positiv getestet gemeldet, in Homburg eine weitere Person.