Unfall in Blieskastel : Radfahrer verletzt sich bei Unfall im Kreisverkehr

Foto: dpa/Stefan Puchner

Blieskastel Am Donnerstagabend (11. August) hat ein Fahrradfahrer durch ein riskantes Fahrmanöver einen Unfall verursacht. Gegen 18.12 Uhr, stieß er im Verkehrskreisel in der Saargemünder Straße in Höhe des Busbahnhofes seitlich mit dem Fahrzeug einer Pkw-Fahrerin zusammen.

Die Frau war aus Richtung Webenheim kommend in Richtung Aßweiler unterwegs. Der Radfahrer war zuvor entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisel eingefahren. Er stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Krankenwagen in die Uni-Klinik Homburg verbracht.