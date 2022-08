SPD Blieskastel : SPD Blieskastel bietet neue Kooperationen an

Blieskastel Die Priorität soll für die Stadtrats-Fraktion aber weiter auf der Ertüchtigung von Kitas und Schulen liegen.

„Wir als SPD Fraktion möchten unsere bisher erfolgreiche Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Blieskastel fortsetzen“, so der Fraktionsvorsitzende und verweist auf begonnene sowie bereits umgesetzte Maßnahmen. So sei der Neubau einer Kindertagesstätte in Niederwürzbach angestoßen worden und auch die Entwicklung der Ortsmitte in Blickweiler nehme Fahrt auf. Neben den Brückensanierungen in Breitfurt und Niederwürzbach seien an zahlreichen Orten im Stadtgebiet mit verschiedenen Maßnahmen das Erscheinungsbild und der Zustand der Gebäude verbessert worden. Der für den Bereich Schule und Kita zuständige Beigeordnete und Mitglied des Fraktionsvorstandes Guido Freidinger verweist auf bereits umgesetzte umfangreiche Maßnahmen in diesem Bereich. Die frühzeitige Festlegung der SPD, den frühkindlichen Bildungsbereich auch im Haushalt der Stadt zu einem wichtigsten Schwerpunkte der Arbeit zu machen, zeige sich nun in der Komplettsanierung der Kita Lautzkirchen, der energetischen Sanierung der Grundschule Schlossberg und dem Aufbau einer Nahwärmeversorgung für die Kita und die Grundschule Breitfurt. „Fraktionen, die mit uns als SPD Fraktion zusammenarbeiten möchten, müssen wissen, dass die Ertüchtigung der Kitas und Grundschulen für uns nach wie vor höchste Priorität genießt“, stellt Freidinger fest. Hierzu müssten die knappen finanziellen Mittel weiterhin zielgerichtet eingesetzt werden.