Internationer Feith-Orgelwettbewerb am 12. August : Großer Orgelwettbewerb in der Schlosskirche

Die renovierte Klais-Orgel in der Blieskasteler Schlosskirche ist Schauplatz eines neuen Wetttbewerbs für Nachwuchs-Organisten. Foto: Rich Serra

Blieskastel Junge Organistinnen und Organisten messen sich am kommenden Wochenende an der sanierten Klais-Orgel in Blieskastel.

Die immer gegenwärtige Nähe zu den Nachbarstaaten Frankreich, Luxemburg und Belgien hat die in Frankfurt ansässige Dr. Hans Feith und Dr. Elisabeth Feith-Stiftung zu dem Schritt bewogen, das barocke Erbe der saarländischen Stadt Blieskastel mit seiner wunderschönen Schlosskirche und der erst 2018 durch die Firma Klais grundlegend reorganisierten Orgel zu nutzen, um einen hochklassigen, internationalen Wettbewerb junger Organisten und Organistinnen ins Leben zu rufen – den 1. Internationalen Feith-Orgelwettbewerb. Abwechselnd zum „Feith-Preis für medizinische Forschung“ soll der „Feith-Orgelwettbewerb“ nun alle zwei Jahre in der Barockstadt veranstaltet werden.

In diesem Jahr treten 16 junge Organisten und Organistinnen aus aller Welt an, um sich am Schaffen von Bach abzuarbeiten und ihr Können einer ebenso internationalen und hochkarätigen Jury zu präsentieren. Am kommenden Freitag, 12. August, ist es so weit. Die Schlosskirche in Blieskastel bietet zum ersten Mal die Bühne für diesen dreitägigen Ausscheidungswettbewerb.

Während die Ausscheidungsrunden nicht-öffentlich stattfinden werden, werden am finalen Abschlusskonzert Musik- und Kulturbegeisterte den besten Nachsuchs-Organisten zuhören können. Das Finale und gleichzeitige Abschlusskonzert findet am Sonntag, 14. August, um 17 Uhr statt. Die Siegerehrung und Preisvergabe folgen im Anschluss im Kardinal-Wendel-Saal.