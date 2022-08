Sommerakademie Blieskastel : Kulturministerin war zu Gast bei der Sommerakademie Blieskastel

Blieskastel Seit Beginn der Sommerferien fanden und finden rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Weg zum Schlossberg in Blieskastel, um dort im Rahmen der 31. Saarpfälzischen Sommerakademie ihre künstlerischen Seiten auszuleben.

Vor allem sehr viele Kinder üben fleißig Artistik im Zirkus, spielen Theater, malen, zeichnen, werkeln unentwegt und sogar die kleinsten im Kurs „Kleine Künstler ganz groß“ kommen mit Kunst und Natur in Berührung und genießen die Tage.

In der ersten Woche hatte die Sommerakademie besonderen Besuch: Kulturministerin Christine Streichert-Clivot war in der Sommerakademie zu Besuch und wie im vergangenen Jahr war sie begeistert von dem vielfältigen Angebot für Kinder, aber auch für Erwachsene. Bereitwillig erzählten ihr die Kinder, was sie so machen. Die Theatergruppe spielte eine Szene vor, die Hip-Hop Kinder tanzten, die Bilder und Mosaike, das Gefilzte, die Fotos und die Marionetten – alles wurde mit Stolz präsentiert.

Den Abschluss am ersten Freitag bildete in der Schlosskirche der Frauenchor mit Nino Deda, eine Uraufführung mit eigens für die Sommerakademie vertonten Gedichten von deutschen Lyrikerinnen (wir berichteten). Am zweiten Freitag n(5. August), zeigten unter anderem die Improvisationskünstler ihre Ergebnisse, und im Anschluss daran präsentierte die theaterpädagogische Klasse TP20 nach zweieinhalbjähriger Fortbildung ihre Abschlussarbeit, und die Absolventinnen erhielten feierlich die Zertifikate.