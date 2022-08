Filmclub Blieskastel : 50 Jahre Filmclub Blieskastel

Blieskastel Zum Erfolgsrezept des Vereins gehört die Kontinuität im Vorstand.

„Ich gebe euch den guten Rat: Wählt einen Jungen zum Vorsitzenden, sonst müsst ihr ständig einen Neuen wählen``, so der Hinweis von Versammlungsleiter Walter Gebhard bei der Gründungsversammlung des AFW Blieskastel am 23. Januar 1972 Und da die 33 anwesenden Gründungsmitglieder auf den Rat des vereinserfahrenen 1. Vorsitzenden des Motorsportclub Niederwürzbach hörten und den damals Zweitjüngsten in der Versammlung zum Vorsitzenden des neuen Filmclubs wählten, konnte jetzt der AFW nicht nur seinen 50. Geburtstag feiern, sondern Jürgen Baquet auch sein 50. Dienstjubiläum als 1. Vorsitzender. Groß war die Zahl der Gratulanten, darunter auch Blieskastels Bürgermeister Bernd Hertzler, der 1. Kreisabgeordnete Martin Schaller und der Verbandsvorsteher des Biosphären Zweckverbandes Gerhard Mörsch, die dem bekannten Blieskasteler Filmclub und ihrem rührigen Vorsitzenden zu ihrem Jubiläum gratulierten. Im Laufe des sehr harmonischen Festabends konnten noch fünf Gründungsmitglieder mit einem besonderen Geschenk bedacht und mit der „Goldenen Ehrennadel“ ausgezeichnet werden: Jürgen Baquet, Hans-Joachim Biewald, Horst Enders, Joachim Mayer und Walter Ruffing. Für sie hatte sich die Clubleitung etwas ganz besonderes ausgedacht: Sie wurden mit einem eigenen Bus abgeholt und zur Eventlokation „Zum Schießhaus“ gebracht. Auch an die, die in diesem Jahr dem Filmclub schon 40 Jahre angehören, war gedacht worden, und es erhielten aus der Hand von Clubleiter Jürgen Baquet ein Dankespräsent: Sigrid Baschab, Christa Baquet, Fredi Brabänder, Werner Gölzer, Helga Teichfischer und Hugo Weintraut.

In seiner Festansprache ging Baquet besonders auf die Umstände der Gründung und der sehr erfolgreichen Entwicklung des Filmclubs ein. Ganz entscheidend für die positive Entwicklung hin zu einem der größten und erfolgreichsten Clubs in Deutschland sei die Offenheit für neue Entwicklungen und ganz sicherlich die Einrichtung des Bundesfilmfestivals Natur in Blieskastel gewesen, das in diesem Jahr bereits zum 44. Male durchgeführt wurde. Als weiteren Erfolgsfaktor nannte Baquet die Kontinuität im Vorstand, in dem Schatzmeister Helmut Baschab seit 43 Jahren und der stellvertretende Vorsitzende Horst Bast seit fast 20 Jahren unermüdlich mitarbeiten. Deshalb dankte der AFW auch diesen beiden langjährigen Vorstandsmitglieder mit einem Präsent und verlieh ihnen die „Goldene Ehrennadel“. Alles weitere aus der 50 jährigen AFW-Historie konnten dann die Anwesenden in einem eigenen „Sonderjournal“ nachlesen, das extra für diesen Abend gedruckt und verteilt wurde.