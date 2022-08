Unfall auf Autobahn : Lastwagen kippt auf A 620 bei Völklingen um (mit Bildergalerie)

Update Völklingen Wegen eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 620 bei Völklingen war die Abfahrt Wehrden Richtung Saarlouis am Montag gesperrt.

Ein Lastwagen ist auf der Abfahrt der A 620 bei Völklingen am Montagmorgen, 8. August, umgekippt. Wie ein Sprecher der Völklinger Polizei auf SZ-Anfrage mitteilte, war die Abfahrt deswegen am Montag zwischenzeitlich gesperrt.

Nach ersten Meldungen per Notruf hatte es geheißen, der Mann sei in seinem Führerstand eingeklemmt worden. Mittlerweile sei er befreit und werde ärztlich betreut. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der Mann zur Untersuchung in die Klinik gebracht worden. Wie es sich abzeichnet, soll er nur leicht verletzt sein.