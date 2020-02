Polizei sucht Zeugen nach einem folgenschweren Unglück in Blieskastel : Stürzender Mann verletzt Frau im Bierzelt

Blieskastel Eine 36-jährige Frau aus Ottweiler ist in Blieskastel auf dem Oktoberfest vergangenen Jahres im dortigen Bierzelt erheblich verletzt worden. Es geschah am Freitag, 25. Oktober, gegen 23 Uhr. Ein offensichtlich angetrunkener Gast, so die Polizei, hatte auf einer Bierzeltbank gestanden, verlor dabei aber das Gleichgewicht und stürzte zu Boden.



Dabei fiel er so unglücklich auf die Frau, so dass diese eine Fraktur des Schien- und Wadenbeins erlitt. Im Rahmen der Erste-Hilfe-Maßnahmen für die Frau wurde versäumt, die Personalien des Verursachers zu erheben. Von dem Mann existieren jedoch zwei Fotos.