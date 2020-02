Aus dem Polizeibericht in Blieskastel : Einbrecher im Gymnasium

Blieskastel Bisher unbekannte Täter haben die Fastnachtsferien ausgenutzt und sind in der Zeit zwischen dem 18. und 25. Februar in das Schulbistro des Von-der-Leyen-Gymnasiums in der Schlossbergstraße Blieskastel eingebrochen.



Das Schulgelände ist zwar eingezäunt, der Zaun ist teilweise aber nur hüfthoch, teilt die Polizei des Weiteren mit. Über das weitläufige Gelände kann man dann ungehindert bis zum Bistro gelangen.

Dort wurde die Eingangstür aufgehebelt. Aus dem Innern wurden mehrere Getränke und Snacks entwendet. Aufgrund der Menge des Diebesgutes dürfte es sich um mehrere Täter gehandelt haben.